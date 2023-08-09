«الأوقاف»: نملك خطة عظيمة ومتكاملة لتطوير مساجد آل البيت

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إعداد الوزارة خطة عظيمة ومتكاملة لتطوير مساجد آل البيت، معتبرا أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، كان يوما تاريخيا ومشهودا للدولة المصرية.

بداية الافتتاحات بمسجد الحسين

وفي لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، «كانت بداية الافتتاحات بمسجد الإمام الحسين في رمضان الماضي، وما حدث هناك إعجاز وإنجاز، إذ شهد المسجد العظيم طفرة غير مسبوقة».

وأضاف «من وقتها إلى الآن، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن يكون المسجد منارة علمية، حيث يشهد مقارئ لكبار القراء، وبالإضافة للأسابيع الثقافية ومجالس الإفتاء».

افتتاح مسجد عمرو بن العاص

وأشار رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف إلى افتتاح مسجد عمرو بن العاص ضمن خطة التطوير، مؤكدا أنه «ظهر حضارة مصر العريقة، وتابعنا فيه صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان، بالإضافة لموائد الإفطار، والنشاط الدعوي، وكما جرى افتتاح مساجد الحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية والظاهر بيبرس».