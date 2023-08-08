حزب الجيل: مسجد السيدة نفيسة أصبح تحفة فنية رائعة تليق بمكانة آل البيت

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بعد إتمام أعمال تجديده وتطويره بمعرفة الشركات المصرية، مشيرا إلى أنه أصبح تحفة فنية ومعمارية رائعة تليق بمكانة آل البيت لدى الشعب المصري والإسلامي.

وثمن في تصريحاته لـ«الوطن» تواجد السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة في الهند برفقة الرئيس السيسي في افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها صباح اليوم، وكلمته التي شكر فيها الرئيس والدولة والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وعلى الاهتمام بمساجد آل البيت، فضلا عن شكره للرئيس على منحه وسام وشاح النيل أمس.

افتتاح مسجد السيدة نفيسة

وأشاد رئيس حزب الجيل برد الرئيس السيسي على السلطان مفضل، بكلمة قصيرة مرتجلة بليغة شكر فيها مساهمات سلطان البهرة في أعمال التطوير، مؤكدا خلالها مكانة مساجد وأضرحة آل بيت رسول الله في قلوب المصريين والمسلمين.

تطوير القاهرة التاريخية

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الرئيس السيسى أولى اهتماما خاصا بتطوير القاهرة التاريخية وفي القلب منها مساجد آل البيت، التي يتعلق بها المصريين و تحظى بحبهم ويزورنها للصلاة فيها ونيل البركة منها، مشيرا إلى أن المساجد التي شهدت تجديدا وتطويرا متميزا ورائعا في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح أن هذه المساجد أصبحت بعد التجديد والتطوير تحف فنية ومعمارية وعنوانا لنهضة مصر المعمارية التي تتميز بها الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي، مضيفًا أن مساجد وأضرحة آل البيت لها مكانة خاصة في قلب الرئيس، وأنه الداعم الأكبر لتطويرها وتجديدها، وجعلها تليق بمكانتها في قلوب الجميع.