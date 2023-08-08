رئيس القطاع الديني بالأوقاف: تطوير 5 مساجد جديدة بعد السيدة نفيسة

وجه الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الشكر للرئيس السيسي لتطويره لمسجد السيدة النفسية، موضحًا أن المسجد متاح أمام المواطنين ويمكن الذهاب لزيارة المسجد والمقام.

فرحة واشتياق في أعين المصريين

وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فرحة واشتياق في أعين المصريين عقب افتتاح مسجد السيدة زينب، موضحًا أن تطوير وافتتاح مسجد السيدة نفسية ليس الأخير.

وتابع: هناك العديد من المساجد التي أوصى الرئيس السيسي بتطويرها مع مراعاة الحفاظ على طابعها الديني، ومنها مساجد «الإمام الحسين، الحاكم بأمر الله، الإمام عمرو بن العاص، الفاطمة النبوية، مسجد الظاهر بيبرس».

علاقة خاصة بين المصريين وآل البيت

وأوضح عبدالعزيز، أن هناك علاقة خاصة بين المصريين وآل البيت، وهناك بعض العادات التي يمارسها المصريين عند الذهاب لمساجد آل البيت، مثل «كتب الكتاب، أو أخذ الأسرة لزيارة المسجد».

وأكد عبد العزيز، أن مسجد ومقام السيدة زينب يتم العمل على تطويره حاليا، وسيكون على أعلى مستوى، ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.