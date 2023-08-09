رئيس «الرعاية الصحية»: نعمل على تحسن مهارات العاملين في المنشآت الطبية

قال الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة تعتبر واحدة من ثلاث هيئات منوطة بقانون ينظم التأمين الصحي الشامل والمشروع الجديد، مشيرًا إلى أنَّ العنصر البشري يعتبر العنصر الأساسي في أي مؤسسة.

نهتم بالعنصر البشري بداية من العامل البسيط

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «بدأنا نهتم بالعنصر البشري بداية من العامل البسيط وفرد الأمن وكل المنظومة التي تساهم في عمل الفريق الطبي حتى نقدم الخدمة بشكل جيد للمواطن المصري».

بدأنا تنمية وتحسين كل المهارات المتواجدة لدي العاملين بالمنشآت الطبية

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، «قبل إطلاق تطبيق إلكتروني لإدارة الموارد البشرية لهيئة الرعاية الصحية، نظمنا تدريبات لكل شخص يعمل بالمنشأة الطبية، لمعرفة كيفية توصيل الخدمة، كما بدأنا تنمية وتحسين كل المهارات المتواجدة لدي العاملين بالمنشآت الطبية».

الخدمة جيدة جدا ولدينا بنية تحتية وأجهزة موديل السنة وكل المستلزمات حديثة

وواصل: «الخدمة جيدة جدا ولدينا البنية التحتية والأجهزة موديل السنة وكل المستلزمات حديثة ونجري جراحات كبيرة في القطاع الحكومي، لذلك بدأنا تحسين مهارات العنصر البشري الذي يعمل في المنشآت الطبية».