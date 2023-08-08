«الرعاية الصحية» توجّه بتشغيل المرحلة الأولى من منظومة الموارد البشرية في أغسطس

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا مع قيادات ومسؤولي وأعضاء الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، لمتابعة تطورات العمل ومؤشرات الأداء بالإدارة، والنظام الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية إلكترونيًا باستخدام تطبيق HITS، في إطار تنفيذ التطوير والارتقاء المستمر بالعنصر البشري تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للدولة.

العنصر البشري أهم الأولويات بمنظومة التأمين

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إلى أنّ العنصر البشري أهم الأولويات بمنظومة العمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنّ دمج ذوي الخبرة بالطاقات الشابة حقق نموذجًا ناجحًا في إدارة وتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لهيئة الرعاية، ومؤكدًا ضرورة تعميم هذا النموذج بالفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشاد السبكي، بالجهود المتميزة في العمل وتطورات مؤشرات الأداء بالإدارة العامة للموارد البشرية، خاصة منظومة عمل المخاطبات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنّ هيئة الرعاية ستصبح من أكبر الكيانات الحكومية خلال الـ7 السنوات المقبلة مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات الجمهورية، كما أنّ القوى البشرية هي الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لعملية الإصلاح الصحي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية.

تشغيل المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS

وتابع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، خطة تشغيل المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، والتي تختص بإدارة المهام المتعلقة بالموارد البشرية بشكل إلكتروني بالكامل، وتشمل مكونات أهمها «بيانات الموظفين، الاستحقاقات، تغيير الحالة، الجزاءات، الإجازات، التدريب، التعيينات، التقييم، إدارة الوقت، المستندات»، إضافة إلى تيسير الإجراءات الجماعية وإصدار التقارير حسب حاجة العمل، وتكاملها مع المنصات الإلكترونية الأخرى مثال منصة التدريب الإلكتروني للهيئة LMS.

ووجّه السبكي، بالتشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية خلال شهر أغسطس، والتي تشمل «بيانات الموظفين، تقييم الأداء، الاستحقاقات»، كما وجّه بامتداد المنظومة إلى الفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، ومؤكدًا تفعيل المنظومة بالمقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد، على استمرار عمليات التدريب النظري والعملي على حسابات المنظومة والنماذج الإلكترونية المتكاملة لها لضمان الاستخدام الجيد لها وتحقيق مستهدفاتها، مؤكدًا ربط المنظومة الإلكترونية مع منصة التدريب الإلكتروني للهيئة LMS، كما أشار إلى ربط تقييم أداء العاملين بالالتزام ببرنامج التأهيل الإلزامي للهيئة لضمان جودة مخرجات العمل وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكي، إلى أهمية الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية، مؤكدًا أنّها تسهم في تحقيق الانضباط بالعمل، وإدارة الوقت، والعدالة في التقييم، والتوظيف الأمثل للقوى البشرية، ومراقبة الأداء على جميع المستويات الوظيفية، وبالتالي تحسين كفاءة وجودة مخرجات العمل، ومؤكدًا أنّها عامل مهم ورئيسي لتطوير الأداء الوظيفي بالهيئة والإدارة الناجحة للهيئات الصحية تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية.

ولفت إلى أنّ الموارد البشرية تشكل إحدى الأولويات والأساسيات التي يجب أن تحتل المساحة الأكبر من الاهتمام لدى القيادات الصحية، ومؤكدًا محفزات مالية واستثنائية للعاملين الأكثر تميزًا وابتكارًا، كما أكد أنّ ولاء وانتماء العاملين ركيزة أساسية في نجاح عمل الهيئة، وتحقيق أعلى مؤشرات الأداء بها، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

وأشار السبكي، إلى أنّ مناقشة مستقبل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية مع العاملين يُحفز دور الموظف على العمل، ويزيد إنتاجيته، ويحقق معادلة النجاح بشكل أيسر وأسرع، وأنّ الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير الموارد البشرية إيمانا منها بالمهمة والدور الأساسي للكوادر البشرية في الارتقاء المستمر بالخدمات والرعاية الصحية، متابعًا أنّنا نستهدف الوصول لبيئة عمل إلكترونية بالكامل لضمان دقة وجودة مخرجات العمل واستمرارية تحسين أدائه.

ولفت إلى المُضِّي قُدمًا نحو تحقيق استراتيجية ورؤية الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية في ضوء اهتمامات الدولة واستراتيجيتها للتحول الرقمي لجميع القطاعات والمشروعات، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، لبناء مصر الرقمية تماشيًا مع الجمهورية الجديدة، موضحا أنّ هيئة الرعاية الصحية تشهد تسارعًا كبيرًا في التحول الرقمي بجميع المجالات، مؤكدًا أنّه ركيزة أساسية لبناء منظومة رعاية صحية قوية وفعالة وبمقاييس عالمية.