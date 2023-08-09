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«القابضة للمياه»: جائزة التميز فرصة حقيقية لتطوير الموارد البشرية

كتب:

سلامة عامر
01:36 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس القابضة للمياه خلال الاجتماع

رئيس القابضة للمياه خلال الاجتماع

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، آخر تطورات موقف المشاركين في جائزة التميز الداخلي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من مراكز خدمة العملاء والخطوط الساخنة.

كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلي ومعايير محددة

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات صحفية، أنّ جائزة التميز الداخلي التي جرى إطلاقها بالشراكة مع وزارة التخطيط ممثلة في إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، فرصة حقيقية لتطوير المورد البشري، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلي ومعايير محددة، وتأثير وفاعلية التميز في تقديم الخدمات ومردوده على رضا المواطنين.

نشر ثقافة الجودة والتميز

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ الشركة حريصة على تطبيق المشروع للوقوف على نقاط التميز الحالية وتطويرها، وتعزيز روح الابتكار والابداع والمكافأة على التميز، نشر ثقافة الجودة والتميز، تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

وأشارت القابضة للمياه في البيان، إلى أنّ تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أهم التجارب الناجحة، ليبلغ إجمالي المدارس الفنية 7 مدارس ثانوية فنية، إضافة إلى فصول التعليم المزدوج بمحافظة قنا، لإعداد الخريجين المدربين والمؤهلين في تخصصات المحطات والشبكات والمعامل، والبالغ عددهم 3405 خريجا على مدار الأعوام الماضية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.