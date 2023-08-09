وصول 8 رحلات شارتر إيطالية إلى مطار مطروح الدولي اليوم

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح استمرار التدفق السياحي من بعض الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر إلى مطاري مرسي مطروح والعلمين، موضحا أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي خاصة مع زيادة توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتي بلغت 149 حتى الآن.

وصول 8 رحلات طيران مطروح من إيطاليا

وأضاف محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل اليوم عدد 8 رحلات طيران شارتر قادمة من إيطاليا، استمرارا للتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الأوروبية.

استقبال السياح بالورود في مطار مطروح

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أنه جرى استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة في مطاري مرسي مطروح والعلمين، باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.

وأضاف أنه منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2023 في مايو الماضي وحتى اليوم، وصل لمطار مطروح الدولي 115 رحلة شارتر.