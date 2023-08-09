«حماة الوطن» بمطروح يشارك في مبادرة البيئة «لا للبلاستيك» بشاطئ روميل

انطلقت فعاليات المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك»، على شاطئ روميل بمدينة مرسى مطروح تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمشاركة وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية الرامس وحزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، والمكتب العربي للشباب والبيئة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

المبادرة الوطنية لا للبلاستيك

وأعلن اليوم، النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، مشاركة الحزب في المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك» من خلال حملة موسعة على شاطئ روميل للتوعية بمخاطر استخدام البلاستيك، والترويج لبدائل المنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

لا للبلاستيك في 20 محافظة منها مطروح

وأكد النائب عيسي أن المبادرة الوطنية متواجدة في 20 محافظة ومنها مطروح، من خلال حملات النظافة بالمحافظات، على الشواطئ، وتشمل أنشطة توعوية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، للحفاظ على صحة البيئة والمواطنين.

التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية

ومن جانبه أوضح الحاج مصطفى رشيد رئيس مجلس إدارة جمعية الرامس للحفاظ على البيئة ببيان أن المبادرة الوطنية تستهدف الحملة التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تنمية الوعي العام بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، والتأكيد على أهمية الحد من استخدامها، إضافة إلى التحرك التدريجي نحو وقف استخدام هذه المواد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على البدائل المتاحة لها.

مشاركة في المبادرة

وشارك في فعاليات المبادرة الحاج فرج أبو شملة والحاج هيبة أبو مرزيق الأمناء المساعدين وعبد الدايم أبو تمر أمين الشباب وبمشاركة أمانات الإعلام والعلاقات العامة.