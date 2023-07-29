منها الحفاظ على البيئة.. 5 أهداف من مبادرة «لا للبلاستيك» في البحيرة

أطلقت محافظة البحيرة، اليوم، أولى فعاليات مبادرة «لا للبلاستيك»، بمركز شباب مدينة رشيد، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأكد اللواء ياسر الدميني رئيس مدينة رشيد، أهمية حسن التعامل مع البيئة وضرورة التفاعل معها بشكل إيجابي بالشكل الذي يحافظ على طبيعتها ويعالج السلبيات التي قد تؤثر فيها.

استخدام مادة البلاستيك

وأشار ياسر الدميني، إلى أن استخدام مادة البلاستيك أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، الأمر الذي يجعلنا نعمل على الحد من الإفراط في استخدامه لما له من أضرار تهدد البيئة، وآثار سلبية تضر بالعديد من القطاعات الحيوية.

تقليل التلوث البلاستيكي

وأشارت كريمة السلاموني، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إن نجاح هذه المبادرة سيساعد في توفير الموارد الطبيعية والطاقة المستخدمة في إنتاج البلاستيك، وتقليل التلوث البلاستيكي والأضرار المترتبة على الصحة والبيئة والسياحة وصناعات صيد الأسماك.

وذكرت «السلاموني»، أنه سيعمل على تحفيز الابتكار والإبداع في تطوير بدائل صديقة للبيئة، ومنتجات قابلة لإعادة التدوير، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات مثل إدارة النفايات وإعادة التصنيع والصناعات الخضراء.

وشرح محمد حسين منسق عام مبادرة «لا للبلاستيك»، أهداف المبادرة، مشيرا إلى أن البلاستيك يدخل في استخدامات الحياة اليومية بنسبة 90 %، وأنه لابد من من البحث عن بدائل صديقة للبيئة.

وأوضح أهمية الحشد السياسي والمجتمعي لتفعيل المبادرة من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية مثل الصحة والبيئة والهيئة العامة لتنشيط السياحة والمحافظة.

أهداف مباراة لا للبلاستيك في رشيد

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في الحد من التلوث البلاستيكي في المحافظات المصرية الواقعة علي نهر النيل والمجاري المائية، والمناطق الساحلية، وتطمح المبادرة إلى الوصول لنتائج متوقعة منها:

- انخفاض ملموس في استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام

- مشاركة إيجابية من أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة المحلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية المعنية.

- تكوين شبكة قوية من المتطوعين وتنظيمها بشكل جيد.

- حملات توعية لتوجيه رسائل إيجابية ومواد ترويجية لمختلف الفئات المستهدفة.

-الحد من القمامة البحرية من خلال زيادة استعادة القمامة وتدخلات إدارة النفايات.