10 قرارات لمحافظ الوادي الجديد أبرزها دعم مبادرة «مدينة خالية من البلاستيك»

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك مساعد مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.

قرارات هامة لمحافظ الوادي الجديد بالمجلس التنفيذي

وجاءت أهم القرارات ما يلي :

- التأكيد على الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتوسع في تنفيذ مبادرات توفير اللحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز.

- متابعة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بافتتاح المدرسة الحكومية الدولية والمعهد الفني الصحي والمدارس التطبيقية المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل.

- حصر وإزالة زراعات الأرز المخالفة بالمراكز واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع زراعته خارج منطقة بحيرة باريس.

- إطلاق مبادرة لتخصيص أراضي سكنية لأبناء المحافظة العاملين خارجها والراغبين في إقامة وحدات سكنية لهم داخل القرى.

- التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتغطية المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية؛ للحد من المخاطر حفاظًا على أرواح المواطنين.

- البدء في التشغيل التجريبي للمجمعات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتسكين العاملين التابعين للجهات المختلفة، استعدادًا للافتتاح الرسمي.

دعم تنفيذ مبادرة مدينة خالية من البلاستيك

وجاء أهم القرارات خلال اجتماع المجلس التنفيذي دعم مبادرة «مدينة خالية من البلاستيك» وجاء نص القرار كالتالي:

دعم تنفيذ مبادرة«مدينة خالية من البلاستيك» وتوفير بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتوزيعها على المواطنين وأصحاب المحال التجارية كمرحلة أولى.

تركيب عدادات للمياه بالمساجد لتقنين استخدام المياه ورسوم الخدمة المستحقة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة إجراءات إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمركز الداخلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سرعة الانتهاء من تحديد خطوط سير سيارات الأجرة الخاصة بنقل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، بتخفيض للعاملين الراغبين في الاشتراك.