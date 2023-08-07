نائب محافظ الإسكندرية: نسعى للتكامل بين المجالس والإدارات بالحوار الوطني

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إنَّه جرى مناقشة لجنة الإدارة المحلية، وتفعيل قانون المحليات، الأمر الذي يمس القانون بشكل رئيسي، على هامش جلسات الحوار الوطني اليوم.

عازر: جلسات اليوم تناولت كيفية التكامل بين المجالس والإدارات

أضافت «عازر»، خلال استضافتها بتغطية خاصة على شاشة إكسترا نيوز، أنَّه جرى التطرق لمجموعة من النقاط، عن كيفية التكامل بين المجالس والإدارات المختلفة، وتحقيق التناغم بينها، كجسر تواصل لتوصل نبض المواطن في الشارع، ما يساهم في عملية صنع القرار، ويجعل للمجالس دور فعال على أرض الواقع.

التطرق لأسلوب الإدارة المحلية

تابعت نائب محافظ الاسكندرية، «تم التطرق لأسلوب الإدارة المحلية سواء مركزية أو لا مركزية والمحددات والمقومات للتحول إلى لا مركزية وفقا لنصوص الدستور»، موضحة أنَّ التحديات لابد من معرفتها للتفعيل بكفاءة إلى اللا مركزية على أرض الواقع.