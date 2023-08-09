رئيس حزب مصر أكتوبر: العلاقات المصرية الصربية تاريخية وراسخة

ثمنت الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي وميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء الصربي، موضحة أن اللقاء يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فالعلاقات المصرية- الصربية تاريخية وراسخة ومؤثرة.

جيهان مديح تتحدث عن العلاقات المصرية الصربية

وأضافت «مديح»، في بيان لها، أن لقاء الرئيس السيسي بنائب رئيس الوزراء الصربي، جاء في وقت شديد الحساسية حيث الأزمات العالمية والتحديات التي تواجه مختلف دول العالم، والتي تتطلب تكاتف وتكامل للجهود من أجل مواجهة تلك التحديات والتخفيف من آثارها على الشعوب، مشيرة إلى الدور المحوري للدولة المصرية على كافة المستويات فمصر لاعب رئيسي في النظام الدولي.

تعاون مشترك بين البلدين

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن اللقاء ناقش سبل تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين، كذلك التباحث حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على جميع دول العالم، موضحة أن اللقاء بحث أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين الصديقتين.

وأوضحت «مديح»، أن العلاقات المصرية- الصربية تقوم على التفاهم والتعاون المثمر في كافة المجالات، مشددة على أهمية الاستفادة من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة وأن العلاقات بينهم تمتد خاصة لأكثر من قرن من الزمان، بالإضافة إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الدولتين لتبادل الخبرات.