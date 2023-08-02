مصر أكتوبر يطلق مبادرة لدعم الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج

أطلق حزب مصر أكتوبر مبادرة لدعم 10 فتيات يتيمات مقبلات على الزواج، من خلال تسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.

وشاركت الدكتورة چيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية تضمنت غسالة، بوتاجاز وثلاجة، لهؤلاء الفتيات، وذلك إيذانًا بإطلاق مبادرة لدعم 10 فتيات يتيمات من المقبلات على الزواج بتسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.

حزب مصر أكتوبر يعمل على قدم وساق في خدمة المجتمع

وأكدت أن حزب مصر أكتوبر يعمل على قدم وساق من أجل المساهمة في خدمة المجتمع والأكثر احتياجا، من خلال عدد من المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية في اطار تفعيل استراتيجية التنمية المجتمعية التضامنية.

وأعربت رئيس حزب مصر أكتوبر عن تقديرها لجهود محافظ دمياط من أجل دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط، وتعاونها الدائم من أجل خدمة المجتمع، كما سلمت محافظ دمياط درعًا تذكاريًا خلال اللقاء.