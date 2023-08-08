وزير الخارجية ينقل رسالة من السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري التقى رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، حيث نقل له تحيات وتقدير شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر في السنوات الأخيرة، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التونسي إلى القاهرة في أبريل 2021، وما مثلته من نقلة نوعية في علاقات البلدين.

دعم مصر للجهود التونسية

وبحسب بيان نُشر مساء اليوم الثلاثاء، على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، جدد وزير الخارجية خلال اللقاء دعم مصر وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد والدولة التونسية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق، وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

تحيات الرئيس قيس سعيد إلى الرئيس السيسي

وأوضح «أبو زيد»، أن الرئيس قيس سعيد طلب خلال اللقاء نقل عظيم تقديره وتحياته لشقيقه الرئيس السيسي، مؤكداً تطابق مواقف القيادتين حيال جميع القضايا والإقليمية والتحديات الدولية، واعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من شقيقتها مصر في مواجهة كافة التحديات.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وفى مقدمتها الوضع في السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه كل هذه الموضوعات من تحديات مشتركة للبلدين، وتقارب مواقف القاهرة وتونس من حيث ضرورة التعاطي معها في إطار التضامن والتنسيق والحفاظ على المصالح الوطنية ومصالح شعوب المنطقة.

استمرار التنسيق بين البلدين

وفي نهاية تصريحاته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث نقل الرئيس التونسي اهتمامه باستمرار آليات التشاور والتنسيق القائمة على مستوى وزارتي خارجية البلدين لضمان وحدة المواقف تجاه مختلف القضايا والعمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.