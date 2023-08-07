حزب «مصر أكتوبر» يشيد بقرار الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

أشاد حزب «مصر أكتوبر»، برئاسة الدكتور جيهان مديح، بقرار العفو الرئاسي عن عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، ومنهم عمر الشنيطي، ويوسف منصور، وأحمد حسنين، موضحا أن القرار يخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.

وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، لافتا إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.

جهود الدولة لتحقيق مفهوم حقوق الإنسان

وأشار البيان، إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الإفراجات المتتالية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تساهم في دعم الملف الحقوقي وتحرز تقدما ملموسا فيه.

إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسي

وأشاد الحزب، بالإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي، الذي يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها، معربا عن تمنياته بالمزيد من قرارات العفو التي من شأنها تخلق نوعا من الانفتاح السياسي.