«دمج القيادات الدينية لمناهضة العنف».. ندوة في «قومي المرأة» بكفر الشيخ

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان «دمج القيادات الدينية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات»، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

افتتحت الدورة الدكتورة أماني محمد شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وبحضور عدد كبير من القيادات الدينية وأئمة الأوقاف.

تسليط الضوء على ختان الإناث

وتضمن برنامج الدورة التدريبية تشكيل مجموعات عمل تنفذ أنشطة وتمارين عملية ونماذج محاكاة تستهدف تعزيز دمج القادة الدينيين في القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ختان الإناث من المنظور الطبي والقانونى، فضلاً عن شرح مسار وآليات الابلاغ والإحالة عن حالات ختان الإناث، ودور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية.

وأكدت الدكتورة أماني محمد شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ أنّ فعاليات الدورة التدريبية، تضمنت الحديث عن أشكال العنف ضد المرأة، وأنواع العنف مثل «الختان، والتحرش، والاغتصاب، والزواج المبكر»، وانتشار العنف بصوره كبيرة في المجتمع، ودور المجلس القومي للمرأة في مناهضة العنف ضد المرأة، والجانب الديني في مواجهة العنف ضد المرأة.

التعريف بمهام المجلس القومي للمرأة

وأضافت أنّه في بداية الدورة جرى التعريف بمهام بالمجلس القومي للمرأة، ونشأته، واختصاصاته، ونشاط فرع كفر الشيخ، والخدمات التي يُقدمها للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدةً أنّ المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونالت مكاسب متعددة، ولابد من ضرورة الحفاظ عليها.