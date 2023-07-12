«الداخلية» تنظم دورة «مكافحة العنف ضد المرأة» للكوادر الشرطية العربية

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، دورة تدريبية بعنوان «مكافحة العنف ضد المرأة» للكوادر الشرطية العربية بمقر أكاديمية الشرطة، خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو 2023.

أقيمت الدورة التدريبية، بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة التعاون الدولي بالسفارة الإسبانية.

تأتي الدورة المشار إليها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع كفاءة الكوادر الشرطية العربية العاملة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.