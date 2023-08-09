اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف بنسبة نجاح 78%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي بنسبة بنجاح 78% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 16 ألفا و209 طلاب.

وبلغت نسبة النجاح للمنازل 76.14%، حيث تقدم للامتحان 470 حضر منهم 394 ونجح منهم 300 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4%، وبلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني 100%.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة للطلاب الناجحين في الدور الثاني.

إدارة سمسطا تحتل المركز الأول في نسبة النجاح

أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أنه على صعيد نسب النجاح على مستوى الإدارات دور ثاني جاءت سمسطا في المركز الأول بنسبة نجاح 81.7 %، تلتها إدارة الواسطى في المركز الثاني بنسبة 79.7%.

بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 79.2%، وإدارة بني سويف في الرابع بنسبة 78.1%، وفي المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 77.3% فيما جاءت إدارة ناصر سادس بنسبة نجاح 77.2%، وإدارة أهناسيا في المركز السابع بنسبة 73.3%.