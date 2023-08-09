روسيا تعلن تجهيز صواريخ يارس عابرة للقارات.. تحمل 6 رؤوس حربية مدمرة

بعد أن أعلنت روسيا الشهر الماضي، عن بدء تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات، صرحت قوات الصواريخ الاستراتيجية، صباح اليوم بتجهيز وحدات صواريخ يارس.

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي الروسية»، قال العقيد سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية في روسيا، إن صواريخ يارس سيجري عرضها بعد تجهيزها بجانب بطارية الإطلاق التقليدية لنظام الصواريخ المتنقلة «توبال» لأول مرة في المنطقة التابعة لمركز باتريوت، خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي «الجيش 2023».

صواريخ يارس في روسيا

وأضاف «كاراكاييف»، أن معرض قوات الصواريخ الاستراتيجية في روسيا، سيصبح رمزًا فعالا لإظهار صواريخ يارس المتنقلة، حيث إنها المرة الأولى، التي سيتم عرض الكتلة المعززة لصاروخ باليستي عابرا للقارات.

أبرز مواصفات صواريخ يارس عابرة للقارات في روسيا

- صواريخ يارس عابرة للقارات في روسيا لديها القدرة على حمل 3 إلى 6 رؤوس حربية مدمرة، لمسافة قد تصل إلي 10.5 ألف كيلومتر.

- تستطيع صواريخ يارس عابرة للقارات في روسيا، حمل رأس مدمر فرط صوتي «أفانغارد»، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية».

- تنطلق صواريخ يارس في روسيا من منصة مخبأة تحت الأرض، ويكون جاهز للانطلاق في غضون 7 دقائق فقط.

- تعد صواريخ يارس في روسيا، تعديلا لصواريخ «توبول إم».

- صممت صواريخ يارس في روسيا من قبل معهد موسكو للتقنيات الحرارية.

يذكر أن في شهر مايو الماضي، أعلنت روسيا عن بدء التدريبات بنظام صواريخ يارس بعد ساعات قليلة من وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه «خطير».