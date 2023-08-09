أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعلق الرحلات الجوية بمطار فنوكوفو مؤقتا

تطورت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن قوات الدفاع الجوي لروسيا دمرت طائرة مسيرة معادية حاولت الاقتراب من العاصمة الروسية يوم الأحد الماضي.

وكتب على موقع «تليجرام»، قائلا إن الدفاعات الروسية رصدت اقتراب طائرة مسيرة من موسكو حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي للمدينة الروسية، واستطاعت وزارة الدفاع اسقاطها في مقاطعة بودولسكي بالعاصمة الروسية، مؤكدًا أن هذا الهجوم لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو أضرار، وفق ما ذكر بموقع وكالة فرانس برس، وذلك تعليقا على آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

أزمة روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعلق الرحلات الجوية

وفي ظل تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا، أعلنت السلطات في موسكو تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو، ولم يتم إعلان الأسباب، وإن تم التأكيد أنها خارجة عن السيطرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأكدت وسائل إعلامية روسية أنه تم تطبيق قيود مؤقتة في مطار فنوكوفو الدولي في موسكو حاليًا في أعقاب الأزمة بروسيا وأوكرانيا، وهي نفس القيود التي تم فرضها عندما تعرضت العاصمة الروسية لهجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي.

وعلى مدار الأيام الماضية، كثفت أوكرانيا مباني في العاصمة الروسية عدة مرات خلال أيام قليلة.

هجوم بطائرة مسيرة على موسكو

وقد أفادت وسائل إعلامية عن تعرض مبنى وسط موسكو الثلاثاء الماضي لهجوم باستخدام طائرة مسيرة، خلال أقل من 48 ساعة، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وأكد الكرملين مطلع الأسبوع الجاري اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة من أجل الدفاع عن البنية التحتية المدنية في العاصمة موسكو.

يشار أن القوات الجوية الأوكرانية، أعلنت أنها أسقطت 30 صاروخا من طراز كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافة الى 27 طائرة مسيرة، في تصديها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية.