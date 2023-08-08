روسيا وأوكرانيا.. استهداف وهجوم متبادل وسقوط عشرات الضحايا

تتطور أزمة روسيا وأوكرانيا، بإعلان رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير قسطنطينوف، رفض نظام كييف أي مفاوضات لوقف القتال، مؤكدا أنّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هو السبب في الاستمرار بالأزمة الروسية الأوكرانية.

رئيس أوكرانيا يرفض مبادرات السلام مع روسيا

وأكد قسطنطينوف، في تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم»، تعليق استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا بأنّ المبادرات التي تهدف إلى السلام بين البلدين يرفضها القادة في كييف الذين يريدون الاستمرار في تلقى المساعدات العسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

تعليق روسيا على أزمتها مع أوكرانيا

تأتي هذه التصريحات في ظل تعقيب من وزارة الدفاع في موسكو على أزمة روسيا وأوكرانيا، حيث أشارت إلى أنّ الجيش سيطر على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف وصد هجوما أوكرانيا تم على جبهات متعددة مع الإعلان عن القضاء على 110 عسكريين أوكرانيين، وتدمير 3 مدرعات ومدفعين على محور كوبيانسك، بجانب تدمير 3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف، بحانب إسقاط 17 مسيرة أوكرانية و5 قذائف هيمارس، وقتل 210 جنود، وتدمير دبابة و4 مدرعات و6 سيارات و3 مدافع هاوتزر.

أوكرانيا تغير استراتجيتها ضد روسيا

وعلقت كييف على أزمة روسيا وأوكرانيا موضحة أن روسيا أطلقت 7 صواريخ ونفذت 42 غارة جوية ونفذت 66 هجوما بمنظومات ميلرز ما أسقط قتلى وجرحى، وتتحرك أوكرانيا من خلال استراتيجية جديدة من خلال الهجوم على الناقلات الروسية بمضيق كيرتش، واستهداف قاعدة عسكرية بالبحر الأسود تعد مركزا بحريا ورئيسيا للشحن الروسي، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.