رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق «تحيا مصر» لدعم الفئات الأولى بالرعاية

كتب:

محمد أبو عمرة
03:03 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
الرئيس السيسي واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية

الرئيس السيسي واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنَّ الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي.

وتمّ عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر، وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية ينقل رسالة من السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد

إشادة برلمانية بافتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفسية: عامل جذب للسائحين

برلمانية: العفو عن المحبوسين يؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم الحوار الوطني

بعد تكريمه من الرئيس السيسي.. من هو سلطان طائفة البهرة بالهند؟
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.