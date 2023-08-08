إشادة برلمانية بافتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفسية: عامل جذب للسائحين

أكد عدد من النواب أهمية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تطوير مزارات آل البيت كونها حظيت بدعم من القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية بداية من مسجد سيدنا الحسين ومسجد السيدة نفسية الذي جرى افتتاحه اليوم بعد أعمال التطوير والترميم التي لحقت به.

النائبة رحاب الغول: مساجد آل البيت تحظى بحب واهتمام

قالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إن مساجد آل البيت تحظى بحب واهتمام لدى الكثير من الزوار، لاسيما وأن هناك351 مسجدا أثريا بحسب بيانات وزارة السياحة والآثارفي مصر.

وأشارت إلى دور القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة الاهتمام بآل البيت وإعادة تأهيل المساجد الأثرية في مصر،لاستقبال الزوار من داخل مصر وخارجها بما يليق بمكانتها وتاريخها، ما يسهم في إنعاش حركة السياحة الروحانية، فضلا عن الاهتمام العالمي الذى حظي به الرئيس السيسي بعد افتتاحه اليوم عمليات تطوير مسجد ومقام السيدة نفيسة بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

النائب عيد حماد: القيادة السياسية حريصة على تطوير القاهرة التاريخية

ومن جهة أخرى، قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد أعمال الترميم والتطوير وذلك بمرافقة السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعكس حرص القيادة السياسية على تطوير القاهرة التاريخية التي عانت من الإهمال لسنوات.

وأشار النائب عيد حماد، في تصريح صحفي إلى أن افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة يؤكد الرغبة الحقيقية لدى الدولة المصرية على الاهتمام بتطوير مساجد آل البيت وكذلك المساجد التاريخية، موضحا أن تطوير مساجد آل البيت جزء من خطة تطوير القاهرة التاريخية التي تنتهجها الدولة.

واستطرد: «الدولة تبذل جهودا كبيرة في مشروع تطوير القاهرة التاريخية باعتباره عامل جذب كبير للسائحين والمستثمرين»، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتضمن الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة كما تسهم في إنعاش السياحة الروحانية.

وقال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم، يمثل خطوة مهمة على طريق إحياء القاهرة التاريخية واستعادة مكانتها بما يتماشى مع طابعها الحضاري الأصيل والروحاني، كما أنه يعزز مكانة مصر كمركز ثقافي إسلامي، ما سيكون له انعكاس إيجابي في تنشيط السياحة الدينية في ظل ما تمتلكه الدولة من مزارات دينية متنوعة يمكنها من اجتذاب ملايين السياح سنويا.

وأشار إلى أن تلك التحركات تتكامل مع التوجه نحو مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم ومسار العائلة المقدسة، لتسهم جميعها في إعادة تشكيل وتطوير مقومات السياحة الدينية في مصر وتعزيز مكانتها بمصاف الدول الجاذبة لها بما يتسق مع خطة نمو القطاع السياحي للوصول لـ30 مليون سائح.

وأضاف أن توجيه الرئيس السيسي الشكر لطائفة البهرة بمساهمتها في تطوير مساجد آل البيت يبرز العلاقات المتميزة التي تجمعهم بمصر في خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطوير الأضرحة آل البيت والذي سيستكمل بافتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب قريبًا.

وقال إن افتتاح مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة اليوم خير دليل على ما تمضي فيه الدولة المصرية نحو التنمية والبناء، ويقطع أي مساعي خبيثة لترديد الشائعات والتي زعمت هدم مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية أو غيرها، ويؤكد أن الدولة حريصة على تنفيذ إنجازاتها العمرانية لإحداث نقلة حيوية تليق بمصر ومكانتها بتغيير الواقع إذ تتوجه الدولة لعرب اليسار مثلما حدث في منطقة مجرى العيون، ضمن تنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية.

تطوير مساجد آل البيت جزء من خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ أهمية الجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية، لتطوير القاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بالقاهرة، موضحا أن تطوير مساجد آل البيت جزء من خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، والتطوير يشمل بجانب تطوير المناطق الأثرية جودة الحياة للمواطن وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى عمل تنمية بشرية للعاملين بمجال السياحة.