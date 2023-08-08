بعد تكريمه من الرئيس السيسي.. من هو سلطان طائفة البهرة بالهند؟

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وشاح النيل، تقديرا لجهوده بالإضافة إلى دوره في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، ويرافقة أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وبحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

وفيما يلي تعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند الذي جرى تكريمه أمس، والذي جاء على النحو التالي:

مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند

ولد في مدينة سورات الهندية في 20 أغسطس 1946، وهو ينتمي إلى أسرة تتوارث زعامة طائفة البهرة لسنوات طويلة، تولى تربيته وتعليمه والده السلطان الراحل الدكتور محمد برهان الدين.

للسلطان سيف الدين 5 أبناء، أكبرهم الأمير جعفر الصادق ثم الأمير طه ثم الأمير حسين، وابنتان.

وبحسب تقاليد طائفة البهرة، فإن اختيار زعيم طائفة جديد يكون من خلال نص وتعيين من السلطان الجديد، وعين سلطان البهرة الراحل الدكتور محمد برهان الدين نجله مفضل سيف الدين خلفًا له في 2011 قبل وفاته بعامين، في مدينة مومباي أمام مئات الآلاف من أبناء الطائفة.

من هم طائفة البهرة؟

طائفة البهرة واحدة من أشهر الطوائف الإسلامية بالهندي، ويرجع تاريخها للعصر الفاطمي، بعد وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، اختار ابنه أحمد المستعلي، لكن بسبب هذا نشب خلاف مع شقيقة نزار المصطفي لدين الله، وقد انتصرت طائفة البهرة للمستعلي، وانتهى الخلاف لصالح الطائفة المستعلية، وبعدها انتشرت طائفة البهرة في العالم.