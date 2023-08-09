رئيس «التجمع» يهنئ محمود مسلم لرئاسته قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة

قدّم النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، التهنئة للدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لتوليه رئاسة قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعرب «عبد العال» في بيان، عن خالص تمنياته لـ«مسلم» بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة أسوة بما حققه من نجاحات سابقة في كل المسؤوليات التي تولاها خلال مسيرته الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الدكتور محمود مسلم، رئيسا لقطاع الصحف والمواقع بالشركة، إلى جانب توليه منصب رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن».