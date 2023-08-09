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رئيس «التجمع» يهنئ محمود مسلم لرئاسته قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة

كتب:

محمد أباظة
05:37 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

قدّم النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، التهنئة للدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لتوليه رئاسة قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعرب «عبد العال» في بيان، عن خالص تمنياته لـ«مسلم» بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة أسوة بما حققه من نجاحات سابقة في كل المسؤوليات التي تولاها خلال مسيرته الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الدكتور محمود مسلم، رئيسا لقطاع الصحف والمواقع بالشركة، إلى جانب توليه منصب رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.