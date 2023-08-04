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محمود مسلم: «المتحدة» تجدد نفسها.. وبرامجها ومسلسلاتها الأكثر مشاهدة وتأثيرا

كتب:

شريف سليمان
08:43 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجدد نفسها، مشيدًا بالمسلسلات الدينية التي جرى إنتاجها في السنوات الماضية بعد الشكاوى المتعلقة بقلتها، ومن أبرزها مسلسل «رسائل الإمام» ووصفه بأنه مسلسل «فوق الخيال».

الشركة المتحدة اهتمت بالمسلسلات التي تعالج قضايا اجتماعية

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر الدين، مقدمة برنامج «افتح باب قلبك»، على قناة «cbc»، أن الشركة المتحدة اهتمت بالمسلسلات التي تعالج قضايا اجتماعية، مثل قانون تحت الوصاية، لافتًا إلى أن المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة ليس بها ألفاظ خارجة أو مشاهد عارية.

الشركة المتحدة أحدثت تطورًا كبيرًا في المسلسلات والبرامج

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن الشركة المتحدة أحدثت تطورا كبيرا في المسلسلات والبرامج، مثل «الدوم وكابيتانو مصر»، وهي برامج تنموية مهمة ومؤثرة، وحتى البرامج الترفيهية، مثل «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أو برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وجميعها برامج قوية ولها تأثير، وبالتالي فإنها ليست مجرد حشو، وهي الأكثر مشاهدة وإعلانات.

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