محمود مسلم: تطور كبير في الإعلام خلال آخر 4 سنوات.. والمهنة لن تندثر

تحدث الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، عن تعدد الوسائط والوسائل الإعلامية ما بين سمعية ومرئية ومكتوبة، مشيرا إلى إمكانية إلغاء بعضها بسبب التطور التكنولوجي، مؤكدًا أنه عبر تاريخ الإعلام لم تنهِ وسيلةٌ وسيلةً أخرى، ولفت إلى أنه متفائل بمستقبل الإعلام، بعدما وصل إلى درجة عالية من التطور.

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر الدين، مقدمة برنامج «افتح باب قلبك»، على قناة «cbc»: «عندما ظهر التلفزيون، اعتقد الناس أن الإذاعة انتهت، لكنها عادت مرة أخرى بقوة، والسوشيال ميديا وسيلة نرى بها الإعلام، ففي لقائنا هذا سيرانا الناس عبر شاشات التلفاز، ولكن هناك آخرون سيشاهدوننا عبر فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وغيرها».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن مهنة الإعلام لن تندثر، لكنها ستستخدم التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أصبح كبيرا ومن الصعب التنبؤ به لأنه «خارج التوقعات» في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إلى أن الوسيلة الإعلامية خارج التوقعات، ولكن المهارات التي يتعلمها الكاتب الصحفي في جمع الأخبار والتحليل ستظل موجودة كما هي.

تطور رهيب في الإعلام المصري

وأكد، أن السنوات السبع الأخيرة شهدت تطورا رهيبا وكبيرا في الإعلام المصري، فقد انتقل من حالة السيولة إلى التنظيم، وأصبح يعيش حالة التطور، فالناس كانت تحلم بقناة إخبارية دولية، فدشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة «القاهرة الإخبارية»، وكان الناس يتمنون قناة وثائقية، فأصبح لدى مصر قناة وثائقية ومهنية، وأصبح الإعلام شريكا في كل شيء.

دور مؤثر في جائحة كورونا

ولفت، إلى أن الإعلام كان له دور مؤثر في عامي جائحة كورونا، فالشركة المتحدة لم تقم بدور إعلامي فقط، لكنها دعمت الأطباء نفسيا وكرمت النماذج، وبالتالي فإن هناك الكثير من الأمور التي تطورت في السنوات الماضية.