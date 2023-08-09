محافظ الإسكندرية يتوعد المعتدين على أراضي أملاك الدولة

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد، وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ عدة قرارات إزالة.

حملات المنتزه ثان في الإسكندرية

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، إذ جرى فك شدة خشبية بعزبة الروضة وإيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص بطريق الإصلاح منطقة العصافرة قبلي، والتحفظ على كمية من الأخشاب والمعدات المستخدمة في المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات العامرية

وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف عبارة عن أسوار ودور أرضي، والتحفظ على كمية من الأخشاب قرية حارس 2 بالنهضة,

حملات وسط الإسكندرية

بينما تمكن حي وسط الإسكندرية برئاسة عزة سعد من إزالة حوائط وقواطيع من الطوب والتحفظ على كمية من الأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بشارع بورسعيد منطقة كامب شيزار، فضلا عن إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص.