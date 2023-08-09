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«القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا بطائرة مسيرة

كتب:

أحمد شوقي
05:26 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
محطة زابوريجيا للطاقة النووية- أرشيفية

محطة زابوريجيا للطاقة النووية- أرشيفية

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن قوات الأمن، قولها اليوم، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد في محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة، ولم تشر الوكالة في تقريرها إلى أي مصدر أو مسؤول، وفق ما نقلت «القاهرة الإخبارية».

تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة

وقالت الوكالة إن قوات الأمن الروسية توصلت إلى استنتاجها من خلال تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها، ووزعت صورة للطائرة المسيرة التي تقول إنها استُخدمت في الهجوم، وهي رباعية المراوح.

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بقلم أحمد شوقي