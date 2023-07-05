نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن إنهاء الأزمة الأوكرانية: السلام أو النووي

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، الأربعاء، إن إنهاء أي حرب بسرعة يكون عبر خيارين هما: اتفاقية سلام أو استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف ميدفيديف: «يمكن إنهاء أي حرب حتى الحرب العالمية بسرعة إما باتفاقية سلام، أو بمثل ما فعلته الولايات المتحدة عام 1945 باستخدام الأسلحة النووية، وكان الثمن هو حياة نحو 300 ألف مدني»، وذلك في فيديو نشره على تليجرام.

وأشار يدفيديف بحديثه إلى إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب وفقا لشبكة سكاى نيوز.

ودأب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي على إطلاق تهديدات باستخدام السلاح النووي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، لكن رغم لغة التهديد التي طغت على فيديو المسؤول الروسي، إلا أنه فتح نافذة أمام الحل السلمي مع الغرب.

الرئيس الصيني يحذر بوتين من استخدام السلاح النووي

وقال ميدفيديف، إن أزمة بلاده مع أوكرانيا يمكن أن تنتهي عندما يتوقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة.

ويأتي حديث ميدفيديف بعد ساعات من تقرير غربي بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من مغبة استخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

وأورد هذا التحذير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وأسندته إلى مسؤولين غربيين وصينيين.

وقالت إن الرئيس شي حذر بوتين بهذا الشأن خلال زيارة موسكو في مارس الماضي.

الصين لم تعلق على التقرير حتى الآن

ولم تعلق الصين رسميا على هذا التقرير حتى الآن، في وقت اعتبره الكرملين مزاعم افتراء.

أما مستشار الرئيس الأوكراني أندري يرماك، صرّح: «موقف الصين من التهديد النووي الروسي المجنون مهم».