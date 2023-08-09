«القاهرة الإخبارية»: 62 قتيلا على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة في الصين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال الصين، تسبّبت في الأيام الأخيرة، بمقتل 62 شخصًا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة، الأربعاء، شهدت زيادة في عدد الضحايا ثلاث مرات في غضون أسبوع بمدينة بكين وحدها.

واجتاح إعصار دوكسوري الذي تراجع إلى مستوى العاصفة بعدما ضرب الفيليبين المجاورة، جزءً من الصين الأسبوع الماضي، مع هطول أمطار شديدة تسببت في أضرار جسيمة.

وكانت العاصمة الصينية بكين التي شهدت أكبر هطول للأمطار منذ 140 عامًا ومقاطعة خوباي المجاورة، الأكثر تضررًا بالعاصفة.

وارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية إلى 33 قتيلًا على الأقل و18 مفقودًا في بكين وحدها، اليوم، فيما شهد شمال شرق الصين، قرب روسيا وكوريا الشمالية، أحوالًا جوية مماثلة.