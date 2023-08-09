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«القاهرة الإخبارية»: المدفعية الروسية تدمر مقرات وتحصينات أوكرانية

كتب:

هانى حسن
01:09 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ طاقم المدفعية «دي 30» عيار 122 ملليمترا، من المنطقة العسكرية المركزية، دمّر المعقل والتحصينات الأوكرانية المموهة على اتجاه كراسني ليمان.

وقال قائد طاقم المدفعية: «عملنا بشكل جيد وأجبرنا العدو على الاستدارة، ومن ثم دمرنا 2 من تلال العدو، إضافة إلى الخنادق والمخابئ وكل ما كان في المنطقة»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك الروسية».

وبحسب وزارة الدفاع، جرى تنفيذ الضربة المدفعية بدعم من مشغلي طائرات درونز، الذين يحددون الأهداف وينقلون الإحداثيات.

وأشادت الدفاع بدقة الضربات: «الدقة العالية للمدفعية تجعل من الممكن توجيه ضربات دقيقة على أهداف العدو الفردية، وتدمير معدات العدو المكتشفة تقريبًا من الضربة الأولى ودك تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال». 

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