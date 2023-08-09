بولندا تزيد أعداد جنودها على حدودها مع بيلاروسيا

أعلنت دولة بولندا الحدودية مع بيلاروسيا إرسال 2000 جندي بناء على طلب حرس الحدود، بعد أن زودت بولندا الحدود بنظام للحماية الإلكترونية خاصة في ظل تواجد مجموعة «فاجنر» في بيلاروسيا بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم.

الهجوم على مخزن وقود

وجاءت هذه الزيادة بعد تواجد قوات «فاجنر» في بيلاروسيا بعد انشقاقها عن الجيش الروسي والقتال معه في أوكرانيا، وفي نفس الوقت أصدرت موسكو بيانا تتهم فيه أوكرانيا بمحاولة الهجوم على مخزن الوقود النووي المستهلك في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وجاء هذا الاتهام بعد تتبع مسار الطائرات المسيرة التي تطلقها أوكرانيا.

خسائر للجيش الأوكراني

كشف جيش أوكرانيا عن الخسائر التي لحقت به نتيجة القصف الروسي والتي وصلت إلى 40 جنديا و3 مدرعات و4 عربات وبطارية مدفعية من نوع «جفوزديكا» ذاتية الحركة بجانب مدفع هاوتزر «دي 30».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 عقب إعلان 4 أقاليم الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا التي حركت جيشها لمساندة هذه الأقاليم وأجرت فيها استفتاءات بمشاركة جهات دولية لضمها رسميا لموسكو.