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رئيس الاتحاد الأفريقي: الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر في الاقتصاد العالمي

كتب:

محمد عزالدين
09:06 م | الجمعة 28 يوليو 2023
غزالي عثمان

غزالي عثمان

قال غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جزر القمر، «نعلم أن هناك أزمة تدور بين روسيا وأوكرانيا، وهي تؤثر في الاقتصاد العالمي، وأجرينا مباحثات والتقينا الرئيس الروسي، وسنجد حلاً».

وأضاف «عثماني»، خلال كلمته في البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، «قال لنا الرئيس الروسي، أنه سيساعدنا في تزويد دول أفريقية بالحبوب، لكن لا بد أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار، لأن الأزمة لا يمكن توقع نتائجها، وكلما طالت تصبح من الصعب التنبؤ بها».

وواصل: «الرئيس الروسي قال لنا إن هناك حلولاً وإمكانيات، وعلينا أن نقنع الطرف الآخر الآن، ونحن على ثقة بأننا سنحقق النجاح، ونقوم بمهمة الوساطة وسنتحدث مع الطرف الآخر، ونتمنى أن نصل لنتائج إيجابية».

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