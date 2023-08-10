كورنيش فلفلة مزار سياحي وبانوراما طبيعية للغردقة.. الدخول مجانا (صور)

يعد كورنيش فلفلة بشارع شيراتون السياحي على كورنيش الغردقة، من أشهر الأماكن السياحية في العالم، حيث يأتي اليه السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لزيارته والتقاط الصور التذكارية، يجذب السياح من شتى أنحاء العالم حتى وضعته شركات السياحة ضمن برنامج رحلة اليوم الواحد بناء على طلب السياح.

كورنيش فلفلة قبلة السياح

وكشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر أن كورنيش فلفلة هو أحد أماكن الجذب السياحي بالغردقة، ويرتاده الأجانب بصفة يومية لالتقاط الصور التذكارية بسبب موقعه الفريد على هضبة شارع شيراتون.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن كورنيش فلفلة يعد بانورما طبيعية لمشاهدة الغردقة من أعلى نقطة من على هضبة شيراتون.

كورنيش فلفلة يجذب السياح العالم

وأضاف ابراهيم عبد الحي، مرشد سياحي سياحى بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» أن كورنيش فلفلة واحد من أهم الأماكن السياحية على شاطي الغردقة التي يتم وضعها في برنامج رحلات اليوم الواحد للسياح ويستمر التوافد عليه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى غروب الشمس، ويلقى إعجاب السياح الأجانب من مختلف دول العالم ويحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

كورنيش فلفلة مجانًا

ومن جهته، أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن كورنيش فلفلة شهد تطوير حضاري ضمن خطة تطوير المماشي السياحية لتحسين الصورة الذهنية البصرية لمدينة الغردقة، مؤكدا أن الدخول مجانا للمواطنين.

وأشار إلى أن أعمال التطوير شملت تطوير البلدورات والإنترلوك والأرضيات وتحديد بعض الساحات الخدمية وممشى للمواطنين ومسارا للدراجات، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة.