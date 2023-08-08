شواطئ الغردقة تستقبل 15 ألف زائر مجانا اليوم.. «دقوا الشماسي»

شهدت شواطئ الغردقة زحاما شديدا اليوم الثلاثاء حيث توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة للاستمتاع بأجواء البحر هربا من درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد تزامناً مع موسم الصيف، حيث أعلنت إدارة الشواطئ، أن الدخول مجاناً لأعضاء الشواطئ العامة بالغردقة وبرسوم رمزية لغير الأعضاء.

شواطئ العائلات بالغردقة

كشف أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ العائلات شهدت توافد الآلاف من المصطافين على الشواطئ العامة اليوم الثلاثاء، وأن شواطئ العائلات الثلاثة استقبلت أكثر من 15 ألف زائر اليوم وتضم مئات الشماسي والكراسي بالمجان.

أوضح أن شواطئ العائلات بالغردقة تعد الأكبر، فضلا عن أن شاطئ منتجع العائلات يضم 3 ألسنة داخل البحر بطولها يقترب من 1500 متر والدخول بالمجان للأعضاء ولغير الأعضاء رسم دخول 50 جنيها للفرد ولا يسمح بالدخول سوي للعائلات والأسر فقط.

شواطئ عامة برسوم رمزية بالغردقة

وأضاف «فؤاد»، أن شواطئ العائلات تضم شاطئ العائلات 1 ورسم الدخول 50 جنيها للفرد والأطفال مجانا وشاطئ العائلات 2 والمعروف بـ«ميريت» رسم الدخول 20 جنيها للفرد والأطفال مجانا.