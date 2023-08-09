السفن الغارقة تحوِّل شواطئ الغردقة لأكبر متحف تحت الماء (صور)

يضم البحر الأحمر عدة مواقع لسفن غارقة، قرابة 21 موقعا، والتي تحولت لأكبر متحف تحت الماء يجذب السياح من هواة متعة الغطس في الأعماق والتجول داخل حطام السفن الغارقة لاكتشاف أسرار القاع ورؤية جمال الشعاب المرجانية التي غطت حطام السفن وحولتها لأكبر لوحة فنية في متحف غارق تحت الماء.

السفن الغارقة بالبحر الأحمر

كشف الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن البحر الأحمر يمتلك قرابة 21 موقعا للسفن الغارقة وتعود إلى زمن الحروب العالمية وبمرور الزمن تحولت لتراث يجذب السياح من هواة الغطس من مختلف دول العالم وتستقطب السياح بالآلاف لسياحة الغطس.

وأشار غلاب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه وفقا للقانون البحرى الدولي فإن السفن الغارقة، في نطاق المياه الإقليمة المصرية بالبحر الأحمر، تعد ملكا لهيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أنها من أهم مصادر الثروات البحرية، ولها دور كبير للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر عن طريق استخدامها كبديل لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية.

السفن الغارقة شمال البحر الأحمر

وأشار حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى أن أكثر مواقع السفن الغارقة تقع في المناطق الشمالية، بالبحر الأحمر منها السفن الحربية وترجع لزمن الحرب العالمية منها والتجارية والتي غرقت في طريقها لقناة السويس، وأصبحت من أهم مواقع الغطس التى يفضلها هواة سياحة الغوص في العالم لمشاهدتها.

أهم السفن الغارقة بالبحر الأحمر

ومن جانبه، أشار أحمد بيجو مدرب غطس بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أهم السفن الغارقة في البحر الأحمر، السفينة الحربية «ثيستلجورم» ويعود تاريخها للحرب العالمية الثانية حيث كانت مخصصة للنقل وتم ضمها للجيش البريطاني وتعرضت للغرق فى أكتوبر 1941 إبان الحرب العالمية الثانية في قبال سواحل شمال الغردقة بمياه البحر الأحمر.

وأضاف محمد شبانة مدرب غطس بالغردقة، أن من أشهر مناطق السفن الغارقة منطقة «أبو النحاس» شمال البحر الأحمر قبالة الغردقة، وتضم حطام سفن «إس إس كارناتيك» التى تعرضت للغرق عام 1896، وكيمون إم وغرقت عام 1978، وتشريسولا كيه وغرقت عام 1981، وغيانيس دى وغرقت عام 1983، وحطام تلك السفن تحظى باهتمام وشعبية لمزاولي رياضة الغوص، وتقبع هذه السفن على عمق أكثر من 30 مترًا تحت الماء.