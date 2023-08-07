انتعاش سياحة الغوص على شواطئ الغردقة.. سفن ساحرة وكائنات نادرة (صور)

تشهد سياحة الغوص انتعاشة سياحية هائلة تزامناً مع فصل الصيف وتوافد الآلاف السياح على شواطئ الغردقة من مختلف الجنسيات الأجنبية لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة الظهور والسفن الغارقة حيث تضم شواطئ الغردقة مواقع فريدة وسفن غارقة تجذب آلاف السياح لمشاهدة سحر أعماق البحر الأحمر.

انتعاش سياحة الغوص

كشف حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والخبير البحري بالبحر الأحمر انتعاش سياحة الغوص وتوافد الآلاف على شواطئ الغردقة من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء، لافتاً في تصريحات لـ الوطن إلى أن الغردقة تضم مواقع غوص فريدة.

وأكد أن السياح الألمان والإيطاليين والفرنسيين والهولنديين هم الأكثر عشقا للغوص في شواطئ الغردقة.

الغوص على شواطئ الغردقة

ومن جانبه أشار أحمد بيجو مدرب غطس بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السياح الأجانب تأتي إلى الغردقة خصيصاً لممارسة الغطس والسنوركل حيث تبحر الرحلات البحرية إلى مواقع الغوص المتنوعة بشواطئ الغردقة لافتا إلى أن السفن الغارقة بمياه البحر الأحمر تجذب السياح الغوص في الأعماق و التجول بين ثناياها واكتشاف أسرار القاع.

مواقع الغوص في الغردقة

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، أن البحر الأحمر، تمتلك ما يقرب من 150‪ موقع غوص و قرابة 21 موقعا للسفن الغارقة والتي تحولت بمرور الزمن لتراث نظرا لتنوع تلك السفن التى تعود إلى زمن الحروب العالمية وعبر السنوات تكونت حولها الشعاب المرجانية لترسم لوحة فنيه تحت الماء تجذب إليها السياح. لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن سياحة الغوص تجذب حوالي 4 مليون سائح سنوياً إلى شواطئ الغردقة.