ريهام السهلي: أشكر الشركة المتحدة لاختياري لرئاسة شبكة قنوات dmc

قالت الإعلامية ريهام السهلي، رئيسة شبكة قنوات DMC، إنها لم تتوقع أن تعين في هذا المنصب، متابعة: «كانت مفاجأة بالنسبة لي، ولم أتوقع ذلك نهائيا، وبالطبع شعرت بالقلق نظرا لأنها مسؤولية كبيرة ومهمة ليست بالسهلة».

ممتنة وشاكرة للغاية هذه الثقة

وأضافت «السهلي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «ممتنة وشاكرة للغاية على هذه الثقة، ويجب أن أبذل أقصى جهد لدي لأكون على قدر المسؤولية».

وأشارت إلى أنها تستعد لمهمتها الجديدة، «بحاول أكون مستعدة، وسأكون مستعدة إن شاء الله، وسأعقد جلسات مع المسؤولين عن القناة والزملاء وكل الإدارة وسنبحث ما هو مطلوب وما يجب أن يكون موجودا الفترة المقبلة، مع بعض سنفعل شيئاً جيداً».

ولفتت إلى أنها لم تفكر مطلقا بأنهم «أجيال محظوظة» أو لا نستطيع، فمنذ بداية عملها وحتى اليوم، إذ تعمل منذ عام 1993، وجد خلال هذه المدة تقدير، والمسألة ليست حظاً ولكن اجتهاد والعمل بضمير، وبالطبع المسؤول الأعلى يرى ذلك ويقدر ذلك.

لم أتوقع هذا المنصب ولم يخطر على بالي

وتابعت: «بالنسبة لي لم أتوقع هذا المنصب ولم يخطر على بالي، لكن كنت أشعر أنها في كل فترة بالتقدير وأن هناك من يراني، والحمد لله لا أسميها حظاً ولكن اجتهاداً».

ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اختيارها في هذا المنصب، «أشكر الشركة المتحدة وكل رؤسائي إنهم اختاروني».

وأكدت أن تمكين المرأة شيء ملموس خلال السنوات الماضية، «أرى أن السيدات يحصلون على حقوقهن في مصر بشكل كبير، ومتقدرين وبيتم اختيارهم بعناية».