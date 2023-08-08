مايا مرسي تهنئ ريهام السهلي لرئاسة dmc.. وتشكر «المتحدة» على دعم «التاء المربوطة»

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتعيين الإعلامية ريهام السهلي، رئيسا لشبكة قنوات dmc.

وهنأت الدكتور مايا مرسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» الإعلامية ريهام السهلي قائلة: «مبروك الإعلامية ريهام السهلي، التاء المربوطة في صعود متتالٍ مع United Media Services المتحدة للخدمات الأعلامية.. خبر حلو».

ووجهت مايا مرسي الشكر إلى الشركة المتحدة لدعمها للمرأة المصرية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة dmc. وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسا لتحرير صحيفة اليوم السابع.

وحصلت ريهام السهلي، على درجة البكالوريوس في مجال الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجيستير في مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.