برنامج «السفيرة عزيزة» يهنئ الإعلامية ريهام السهلي بتولي رئاسة شبكة dmc

هنأت الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبد العزيز، مقدمتا برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، الإعلامية ريهام السهلي، على توليها رئاسة شبكة قنوات «dmc».

ريهام السهلي: استقبلت الخبر بـ«خضة كبيرة»

بدورها، قالت ريهام السهلي رئيس شبكة قنوات«dmc»، إنها استقبلت الخبر بـ«خضة كبيرة» بسبب حجم المسؤوليات، متابعة: «فخورة جدا إني أول سيدة تتولى رئاسة القنوات، وأن السيدات واخدين فرصتهن السنوات الأخيرة بدعم الدولة».

dmc قناة ناجحة منذ بداية ظهورها

تابعت رئيسة شبكة قنوات «dmc» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»: «dmc قناة ناجحة، ومن أول ما طلعت وهي من أهم القنوات في مصر، مبسوطة وقلقانة من المسؤولية، والقناة مليانة بناس شاطرين بيحبوا شغلهم ودا هيسهل الحكاية».

أضافت: «هي مسؤولية صعبة، عشان كده مبسوطة بقلق»، مشيرة إلى أن التطوير ضروري في كل مرحلة لأن كل تفصيلة على الشاشة مهمة.

برنامج «السفيرة عزيزة»

يُذكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الإعلامية القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.