تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023.. شاهد برامجك المفضلة

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من أبرز القنوات التي حققت انتشارا واسعا خلال الفترة القليلة الماضية، إذ تتيح لمحبي الأفلام الوثائقية والبرامج العلمية والتاريخية مشاهدة محتوى غني بالمعلومات التي يهتمون بها، كما أنها تحرص على إنتاج أفلام جديدة في مختلف المجالات، الأمر الذي جعل محبي مشاهدة تلك الأفلام يهتمون بمعرفة تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 على مختلف الأقمار الصناعية.

وأوضحت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التردد الخاص بها عبر الصفحة الرسمية لها على «فيس بوك»، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023، والذي جاء كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023

وجاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023، وفق ما أعلنته القناة عبر صفحتها، كالتالي:

- التردد: 11411 ميجاهرتز.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل تصحيح الخطأ: تلقائي أو 3/4.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023

وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 الكثير من البرامج في العديد من المجالات المختلفة، ومن أبرزها، العيش الحر، وحدة إنقاذ السيارات، الجزيرة المتمردة، الحيوانات عن كثب، سمكة التونة العنيدة، أسرار حديقة الحيوان، السمكة البرية، أساليب البقاء وأسرار الحرب.