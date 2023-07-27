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تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023.. تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية

كتب:

إسراء حامد محمد
07:09 م | الخميس 27 يوليو 2023
الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية، التي ينتظرها عشاق القلعة البيضاء، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن القنوات الناقلة لها، وتحديدا تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023.

وتستعد عدد من القنوات الفضائية لنقل البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري، إضافة إلى تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023، كالتالي:

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية، في تمام الساعة السادسة مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة، والسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على عرب سات 2023

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

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