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«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تسلم أوكرانيا منظومة «باتريوت» الدفاعية

كتب:

محمد أيمن سالم
08:17 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية.. تعبيرية

الأزمة الروسية الأوكرانية.. تعبيرية

أعلنت ألمانيا، أن أوكرانيا تتسلم منظومتين دفاعيتين من طراز باتريوت من الجانب الألماني، وذلك في خبر عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتسير دول الاتحاد الأوروبي على قدم وساق منذ بداية نشوب الأزمة «الروسية ـ الأوكرانية» على تزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة من أجل محاولة الصمود أمام المعدات الروسية الثقيلة؛ لأن دول الاتحاد الأوروبي تعلم جيداً أن انتصار روسيا في هذه الأزمة سيغير من موازين القوى العالمية بصورة كبيرة.

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بقلم محمد أيمن سالم