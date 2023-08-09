وظائف محافظة المنيا 2023.. رواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه

فرص عمل للشباب من الجنسين في شركة دلتا شمال الصعيد للملابس بالمدينة الصناعية تأتي ضمن وظائف محافظة المنيا 2023، وتشمل 60 وظيفة لعمال الخياطة من الجنسين، بالإضافة إلى 5 فرص فني صيانة الماكينات، حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط وعمره بين 18 و30 عامًا.

وظائف محافظة المنيا 2023

وقال مسؤول بمديرية العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وظائف محافظة المنيا 2023 تشمل 65 فرصة في مصنع ملابس بالمدينة الصناعية، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط ويتراوح عمره بين 18 و30 عامًا.

وأضاف المصدر أن وظائف محافظة المنيا 2023 براتب شهري قدره 3000 جنيه، وللحصول على مزيد من المعلومات والتواصل مع شركة دلتا شمال الصعيد للملابس، يمكن الاتصال على الرقم 01093530886.

وظائف محافظة المنيا 2023

وأعلنت وزارة العمل عن وظائف محافظة المنيا 2023، حيث استقبلت الوزارة طلبات من 36 شركة في قطاع الأعمال الخاصة في 9 محافظات لشغل 2387 وظيفة شاغرة في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك فرص لذوي القدرات الخاصة، وتبدأ الرواتب من 3000 جنيه شهريًا، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي، ويمكن للراغبين التقدم لهذه الوظائف خلال شهر أغسطس 2023.

وأصدرت وزارة العمل نشرة توظيف، تحتوي على فرص عمل في 9 محافظات منها المنيا، تشمل التخصصات المعلن عنها: أخصائي تمويل، معلمون في جميع التخصصات، خدمة عملاء، مهندسين في مجالات الجودة والميكانيكا والميكاترونيكس، محاسبين، سكرتارية، مندوبي مبيعات، مشرفين إنتاج، أفراد أمن، وجميع وظائف الفندقية، بالإضافة إلى عمال الخياطة في جميع الأقسام.