لأهالي المنيا وأسيوط.. «الشباب والرياضة» تطلق رحلة للغردقة بـ900 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن الفوج الثاني من رحلات «اعرف بلدك» التي تتجه للمحافظات السياحية للاستمتاع خلال إجازة الصيف بمدينة الغردقة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل رحلة الغردقة المقدمة من الشباب والرياضة، على هذا النحو:

رحلة الغردقة

- الرحلة خلال الفترة من 2023 /8/19 حتي 2023 /8/23 لمحافظات (المنيا - أسيوط) فقط .

- مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليال.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: (900 جنيه) تسعمائة جنيها من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الإستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

- للاشتراك إالكترونيا من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.

- التجمع من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي المنيا وأسيوط.

• سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركون مسئولين مسؤلية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.