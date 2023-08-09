مدير «تعليم المنيا» يستقبل الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة

استقبل الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس، الحاصل على المركز الأول بمحافظة المنيا، والرابع على مستوى الجمهورية بمجموع 402 درجة بشعبة علمي علوم، مؤكدا أنه جار تنظيم احتفالية تكريم للطلاب الأوائل في غضون الأيام المقبلة.

وقال مدير الإدارة التعليمية في تصريحات لـ«الوطن» إن التفوق لا يأت من فراغ، وأنه ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح، مؤكدا أهمية دور المدرسة ورعايتها للطلاب والأسرة والذي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة، وتوفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

لقاء سابق بين كيرلس ومدير الإدارة التعليمية

وجمع لقاء سابق بين مدير إدارة المنيا التعليمية الدكتور علي عبدالسلام والطالب كيرلس، حيث كان الأول يتفقد مدرسة تلة الثانوية المشتركة فأخبره أحد المعلمين أنه لديهم طالب سيكون من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

والتقى مدير عام الإدارة بالطالب كيرلس نوناي يعقوب في فصله وناقشه بصفة عامة عن المواد الدراسية، وسأله هل فعلا ستكون عند حسن ظن معلمو المدرسة وتكون من أوائل الثانوية فقال له الطالب نعم، وعندها رصد مدير عام الإدارة مكافأة بينه وبين الطالب ألف جنيه من ماله الخاص في حال تحقيق ذلك، وبالفعل عندما ذهب مدير الإدارة إلى منزل الطالب لتهنئته سأله: فين المكافأة؟