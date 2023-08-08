أماكن منافذ بيع اللحوم والسلع المخفضة في مركز بني مزار شمال المنيا

افتتحت الوحدات المحلية في محافظة المنيا أماكن جديدة لطرح السلع واللحوم البلدية الحمراء بأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتوسع في إقامة وافتتاح المعارض ومنافذ السلع الاستراتيجية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة الاحتكار والغلاء.

افتتاح منافذ جديدة ضمن مبادرة محاربة الغلاء

وقال مسؤول بمحلية مركز بني مزار، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جري افتتاح منافذ جديدة ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار في مركز بني مزار، وتوجد بقريتي أبو جرج وصندفا.

طرح اللحوم البلدية بـ260 جنيهاً للكيلو

وأضاف، أنه يتم طرح السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الخارجية، كما يتم طرح اللحوم البلدية بسعر 260 جنيهاً للكيلو، والمستوردة بسعر 220 جنيها للكيلو، حيث تشهد المنافذ إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم والمواد الغذائية، كما تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين، وذلك ضمن خطة الوحدات المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وفي وقت سابق وجه محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.