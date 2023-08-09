مدير المشروع الوطني للقراءة: انتهينا من التصفيات النهائية ولدينا 80 سفيراً من الفائزين في الدورتين السابقتين (حوار)

قال هشام السنجرى، مدير المشروع الوطنى للقراءة فى مصر، إنه تم الانتهاء من التصفيات النهائية للمشروع، وهناك 80 سفيراً من الفائزين فى الدورتين السابقتين، مشيراً إلى أن معظم الفائزين فى الدورات الماضية من الصعيد والأقاليم، وذوو الاحتياجات الخاصة معنا فى المشروع.

الجائزة الأولى للمعلم المثقف مليون جنيه والثانية 500 ألف والثالثة 250 ألفاً ومن الرابع إلى العاشر 100 ألف جنيه

وأضاف «السنجرى»، فى حوار لـ«الوطن»، نستعد لتحديد موعد الحفل الختامى للدورة الثالثة وإعلان أسماء الفائزين الـ40 بجوائز المسابقة، التى تبلغ 20 مليون جنيه، والجائزة الأولى للمعلم المثقف قيمتها مليون جنيه والثانية 500 ألف والثالثة 250 ألفاً ومن الرابع إلى العاشر 100 ألف جنيه، مؤكداً أن مؤسسة البحث العلمى تتبنى رعاية جميع الفائزين ليصبحوا سفراء للمشروع ويتم تنظيم رحلات للفائزين للأماكن الثقافية ومكتبات العالم.. وإلى نص الحوار.

ما تفاصيل الدورة الثالثة من مسابقة المشروع الوطنى للقراءة؟

- مؤسسة البحث العلمى فى الإمارات مؤسسة تربوية، لها أفرع فى عدد من الدول من بينها مصر، وأخذت على عاتقها مسابقات القراءة، وانتهينا من عقد التصفيات النهائية للمشروع فى عامه الثالث على التوالى، وأصبح لدينا 80 سفيراً من الفائزين فى الدورتين السابقتين فى المشروع الوطنى للقراءة.

ما الخطوة المقبلة بعد التصفيات النهائية؟

- نجهز لتنظيم الحفل الختامى وسيكون فى سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر فى قصر المنارة، وستعلن الأرقام النهائية بمنتهى الشفافية فى الحفل، وسيعلن عن ترتيب الفائزين الـ40 فى مختلف أبعاد المسابقة، ويبدأ المشروع فى كل عام مع بداية العام الدراسى، والحفل الختامى هو شرارة الانطلاق للعام القادم.

ما أبعاد المشروع الوطنى للقراءة؟

- المشروع الوطنى للقراءة يتضمن 4 أبعاد هى الطالب المثقف (طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية)، ولدينا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر للإعلان عن المشروع فى جميع المدارس، ليسجل الطلاب عن طريق أمين المكتبة (مُنسق المدرسة)، وهو مقسم إلى 4 فئات، من الصف الأول إلى الثالث الابتدائى «فئة أولى»، ومن الرابع إلى السادس الابتدائى «فئة ثانية»، والمرحلة الإعدادية «فئة ثالثة»، والثانوية «فئة رابعة»، ويتضمن هذا البُعد 4 أبعاد فى بُعد واحد (لأن كل فئة منها لها تحكيمها)، والمنافسة فى قراءة 30 كتاباً فى مجالات متنوعة وفق ما يشاء (ورقى أو إلكترونى، بشرط أن يكون الإلكترونى موثقاً)، ثم يلخصها فى مدونة صغيرة كل كتاب فى صفحة صغيرة.

ما أبرز معايير التحكيم؟

- تصفيات (الطالب المثقف) تتم على مستوى المدرسة، ثم على مستوى الإدارة التى ترشح الأول والثانى من كل فئة، ثم على مستوى المحافظة ثم التصفيات النهائية، هناك عدة معايير ثابتة تضمن مدى فهم الكتاب، وقدرته على التعبير عن أفكار الكتاب، وفى المرحلة الثانوية تضاف معايير من قبيل اختيار عنوان آخر للكتاب، ومدى اتفاقه أو اختلافه مع الكاتب (لا نريد حَفَظة)، وفى هذا البُعد تُصعِّد كل محافظة 20 طالباً من التربية والتعليم و4 من طلاب الأزهر بإجمالى 24 طالباً من كل محافظة، التربية والتعليم ترسل 540 مرشحاً من 27 محافظة.

ما جوائز هذه الفئات؟

- يحصل الأول على كل فئة من الفئات الأربع فى (الطالب المثقف) على جائزة نصف مليون جنيه، ومن بين هؤلاء الأربعة يفوز أحدهم بالجائزة الأولى وقدرها مليون جنيه والكأس، ومن الثانى إلى الخامس تكون جائزته 50 ألف جنيه.

ماذا يُقدَّم للفائزين بخلاف الجوائز؟

- تواصلنا مع الفائزين لا ينقطع بعد الدورة، وندعو الفائزين فى الدورات الماضية للمشاركة فى تكريم المتسابقين فى الدورات التالية، مؤسسة البحث العلمى تتبنى رعاية جميع الفائزين ويصبحون سفراء للمشروع الوطنى للقراءة، ويتم تنظيم رحلات للفائزين فى الداخل والخارج لأعلى الأماكن الثقافية ومكتبات العالم، ونبدأ خلال الفترة المقبلة تنظيم الرحلات للدفعات الماضية، إذ حالت ظروف «كورونا» دون تنظيم الرحلات فى العامين الماضيين، كما نظمنا الكثير من الرحلات الداخلية فى الفترة الماضية إلى مكتبة الإسكندرية ومكتبة الأزهر والأديرة وغيرها.

كيف يتم العمل فى البُعد الثانى (المعلم المثقف)؟

- المعلم المثقف صانع الأجيال من حقه المشاركة فى بُعد مخصص له وبقراءة 30 كتاباً مناسباً لمستوى المعلم بشرط تنوع المجالات، بما لا يقل عن 5 مجالات، وتكون المسابقة بترشيح اثنين من كل إدارة تعليمية لينتقلا إلى المديرية التى بدورها تُرشح 3 معلمين من كل محافظة، والأزهر يرشح معلماً واحداً، ليكون لدينا 10 مراكز، الجائزة الأولى مليون جنيه والثانية نصف مليون والثالثة ربع مليون ومن الرابع إلى العاشر 100 ألف جنيه لكل معلم، يتمتعون بالمزايا نفسها فى البُعد السابق.

وماذا عن «الطالب الماسى»؟

- مخصصة لكل من هم بالسلك الجامعى، طلاب مراحل الدراسة، وأضفنا طلاب الدراسات العليا، وقراءة 30 كتاباً وفق المعايير المعمول بها فى البُعد الأول، مع وجود ذوى الهمم فى المشروع فى مختلف أبعاد المسابقة، وجوائز الطالب الماسى مثل جوائز المعلم المثقف.

وما معايير تحكيم المؤسسة التنويرية؟

- المؤسسة التنويرية أحد أبعاد مسابقات المشروع وتُتاح المشاركة بها للمؤسسات الرسمية والأهلية وتهدف إلى دعم هذه المؤسسات لأداء دورها التنويرى فى خدمة المجتمع، والتقييم يكون للعمل الذى تقدمه هذه المؤسسات، وتكون التصفيات إلى أعلى 10 مؤسسات، ويتم تصفيتها إلى 5 مؤسسات، أما المعايير فأبرزها مدى جودة الخدمة وفاعليتها وتوافقها مع أهداف المشروع وخدمتها لمجتمعها، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات المتسابقة للاطلاع على أنشطتها على أرض الواقع، والمؤسسة الفائزة بالمركز الأول تحصل على مليون جنيه ثم نصف مليون للمركز الثانى والثالث ربع مليون ثم 100 ألف للرابع والخامس، كما ندعم المؤسسات الفائزة سواء بكتب أو برامج أو ما شابه، ليعتبروا شركاء لنا منتشرين فى كل مكان.

هل تتمكن المسابقة من تغطية جميع المحافظات؟

- غطينا 24 محافظة فى العامين الماضيين ونتمنى تغطية الـ27 محافظة، ومن ضمن المؤسسات التنويرية الحاصلة على جائزة فى العام الأول كانت مؤسسة عبدالرحيم الثقافية فى دشنا بقنا، كما أن أغلب الفائزين فى الدورتين الماضيتين من الصعيد وأقاليم مصر.

المسابقة القادمة

يجرى دراسة إدخال أبعاد أخرى إلى المسابقة فى السنوات القادمة، المشروع خدمة غير هادفة للربح، نعمل من خلال التعاون مع وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والأزهر.

ونتابع باستمرار ردود الفعل على مراحل المسابقة لتلافى أى أخطاء وتطوير العمل.