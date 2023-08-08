3 طالبات من «أزهر مطروح» يشاركن في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة

شارك طلاب الأزهر بمطروح، اليوم الثلاثاء، في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة في موسمه الثالث، المقام في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من بينهم الطالبة شهد أحمد طبل، بالمرحلة الثانوية، والطالبة سلسبيل أحمد حسن، المرحلة الإعدادية، والطالبة سمية ياسر السيد، في المرحلة الابتدائية، بالإضافة لمشاركة جميع محافظات الجمهورية، في منافسة قوية بين طلبة وطالبات مصر الأزهريين.

التصفيات النهائية في مشروع القراءة

وأعرب رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح، الشيخ عبد العظيم سالم، عن سعادته بمشاركة طالبات أزهر مطروح في التصفيات النهائية، مؤكدًا أهمية القراءة والمعرفة لتنشئة جيل يتسم بالوعي والإبداع، والحفاظ على الهوية العربية، وقادر على القيام بمسئولياته في المستقبل، ومسلح بالعلم.

المشروع الوطني للقراءة

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، في بيان، أن هناك جهود كبيرة بذلها المشاركون في الفعاليات من مطروح، موجها الشكر لـ هالة سعيد رضوان، منسق المشروع بالمنطقة، لجهودها المتميزة في تنمية ثقافة الطلاب وحثهم على المشاركة، بمساعدة اللجنة المعاونة لها بالمنطقة من الكمبيوتر التعليمي وإدارة المكتبات، وتمكين الطلاب من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية المنتجة للمعرفة، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية واستغلال وقت الفراغ بطريقة صحيحة، لتتماشى مع الأهداف العامة للمشروع الوطني للقراءة.